/674156/عقبال-المؤبد-مي-كساب-تحتفل-بعيد-زواجها-السابع-بصور-مع-أوكا

حرصت الفنانة مي كساب على الاحتفال بعيد زواجها السابع من مطرب المهرجانات الشعبية أوكا، بنشر صور وصفتها بأكثر الصور المحببة لها، وتقديم رسالة رومانسية له.

دوت الخليجيرصد احتفال مي كساب بعيد زواجها السابع

ونشرت مي كساب مجموعة صور جمعتها بأوكا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها قاىلة: «أكتر صورة بحبها لينا من يوم كتب كتابنا، ألف حمد وشكر لله على وجودك في حياتي يا زوجي الغالي، فيها كل معاني قصتنا من أولها لحد يومنا ده».

رسالة مي كساب لأوكا في عيد زواجهما

وتابعت مي كساب: «كأننا كنا عارفين كل اللي هيحصل، الحمد الله على نعمة وجودك في حياتي يا زوجي الغالي ابن الأصول أبو ولادي، وصاحبي وروح عمري، ربنا يخليك لينا ويحقق لك كل أحلامك، ويديك من كرمه وفضله، تستاهل خير الدنيا كله يا جنرال يا حبيبي، 7 سنين عدوا الحمد الله عقبال المؤبد يا حلو».

مي كساب وشائعة انفصالها عن أوكا

وأعربت الفنانة مي كساب عن استيائها من الأنباء التي تم تداولها مؤخرا والتي أفادت بانفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات الشعبية أوكا، مشيرة إلى أنها تعتبر زوجها أهم جزء في حياتها.

وكتبت مي كساب عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: “بطلو رخص بجد فشله لو كلفتو نفسكم وقريتو البوست بتاعي هتلاقوني كاتبه أهم نعم جاتلي في الدنيا جوزي وأولادي ربنا يشفي بجد أنا تعبت من تدخل الصحافه في الحياه كده وترويج إشاعات أكتر، نقيب الصحفيين إحنا محتاجين قانون صارم عليهم إحنا بني آدمين برضه وعندنا أولاد وأهل بيزعلو علينا إرحمونا”.

وتابعت كساب: “زهقت منكم بجد مش عارفه عاوزين تطلقونا ليه يخرب بيت التريند ع الريتش اللي من يوم ما طلع ما شفناش خير اتقو الله أنا عندي ٣ عيال وأهل بيزعلو علينا وجمهور ارقي منكم برضه بيزعل علينا ربنا يشفي بجد”.

مي كساب في عقبال عوضتك

على الصعيد الآخر، شاركت مي كساب مؤخرًا في حكاية «عقبال عوضك» من الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر»، والحكاية من بطولة مى كساب وهالة فاخر، من إخراج معتز حسام.

وتظهر مى فى دور مدرسة رياضيات وتناقش فكرة العنوسة فى إطار درامى مشوق، والعمل من إنتاج مها سليم وسينرجى، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد من الشباب