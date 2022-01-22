"الشيوخ" ينتظر قرار "السيسي" بتعيين نائب جديد خلفًا للراحل إبراهيم حجازي

/674158/الشيوخ-ينتظر-قرار-السيسي-بتعيين-نائب-جديد-خلفا-للراحل-إبراهيم-حجازي

بعد إعلان خلو مقعده..

ينتظر مجلس الشيوخ قرارًا رسميًا من الر ئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين نائبًا جديدًا خلفًا للنائب الراحل إبراهيم حجازي، وذلك بعد أن أعلن رئيس المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، خلو مقعد عضو المجلس المعين، عقب استلام المجلس خطاب رسمي من وزير الداخلية، يفيد بوفاة العضو الراحل.

دوت الخليج

ووفقًا للمادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فإنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه، وبهذا النص فإن المجلس ينتظر، خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن خلو مقعد "حجازي"، قرارًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين نائب جديد خلفًا للنائب الراحل.

هذا ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضوًا، وُينتخب ثلث أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

استمرار العضوية

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وفاة إبراهيم حجازي

وتوفى النائب والناقد الرياضي إبراهيم حجازي، في الثالث من يناير الجاري ، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي نُقل على إثره إلى الرعاية المركزة قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.