100 مليون صحة.. تقديم الخدمات الطبية لـ 23 ألف سيدة خلال ديسمبر بالمنيا

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة واصلت تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية. تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 23 ألف سيده خلال ديسمبر بالمنيا





وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 23 ألف و632 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر ديسمبر الماضى، مشيراً إلى أنه تم فحص 902 ألف و312 سيدة منذ بداية المبادرة. من جانبه، أشار الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، إلى أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة الغير السارية مثل أمراض السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم، وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزى، ومستشفى ملوى، بالإضافة إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

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