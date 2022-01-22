محافظة الجيزة تضبط سيارة تلقى بالمخلفات أعلى دائرى الوراق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتمكنت محافظة الجيزة من خلال حى الوراق ودوريات المتابعات الميدانية من ضبط سيارة تسير أعلى الطريق الدائرى نطاق حى الوراق محملة بالمخلفات والعظام الحيوانية ألقت ببعض حمولتها بمسار الطريق الدائرى وتناثر منها مخلفات بعدداً من قطاعات الطريق أثناء سيرها وذلك لعدم وجود غطاء أعلى المخلفات الأمر الذى عكس مظهرا غير حضارى بمسار الطريق.

وقد قامت محافظة الجيزة فور رصد السيارة بالتحفظ عليها بجراح حى الوراق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة مع القيام برفع المخلفات الناتجة عنها حفاظاً على كفاءة النظافة بالطريق.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع هيئة النظافة وتنظيم دوريات ميدانية خاصة بالبؤر التى يتكرر إلقاء مخلفات الرتش بها لتحقيق الرقابة الصارمة وضبط السيارات التى تتخلص من مخلفات الرتش وتلقى بها بالمحاور والطرق.

وفى نفس الإطار ضبطت محافظة الجيزة من خلال حى شمال بقطاع المنيرة الغربية 3 عربات كارو وتروسيكل أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام وتم التحفظ على المركبات وإيداعها مخازن الحى وإتخاذ الإجراءات القانونية.