تعليم أسوان: لم نتلق أى شكاوى من امتحانات أولى ثانوى

جدة - نرمين السيد - أكد مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان عبد الكريم لطفى، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى خلال أداء امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى (انتظام وخدمات ودمج ومنازل ومكفوفون) اليوم.





وقال مدير المديرية فى بيان اليوم السبت، إن الامتحان جاء 70 % اختيار من متعدد، و30 % مقالى، مشيراً إلى أن الامتحان ورقى "نظام بوكليت"، طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وجرى توزيع ورقة المفاهيم على الطلاب. وأوضح أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى بلغ 66 ألفا و16 طالباً وطالبة بنظام انتظام وخدمات ودمج ومنازل ومكفوفين، موزعين على 60 مدرسة بمحافظة أسوان، وأدوا امتحان اللغة العربية اليوم، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. يشار إلى عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم تابع اليوم، سير امتحانات الصف الأول الثانوى لمادة اللغة العربية من خلال جولة بمدارس "النور للمكفوفين والعروبة وكيما الثانوية وأبو الريش الثانوية ومجمع مدارس نوتردام الخاصة وأحمد طه حسين الثانوية".

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