رئيس مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة"نحنى الجباه إكباراً وإعزازاً للشهداء"

/674146/رئيس-مجلس-النواب-يهنئ-وزير-الداخلية-بعيد-الشرطةنحنى-الجباه-إكبارا-وإعزازا-للشهداء

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

دوت الخليج

جاء في نص البرقية:"يطيب لنا ونحن نحتفى بذكرى شهداء الشرطة الأبرار فى الخامس والعشرين من يناير أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه الذكرى الوطنية التى نتذكر فيها رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمناً غالياً فداء للوطن وحماية لترابه المقدس ضد المحتل الإنجليزي الغاشم."

رئيس مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي:" نحن نثمن غالياً جهود رجال الشرطة الأبطال الذين حملوا أمانة تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على الشرعية الدستورية، وأمن الوطن واستقراره، وتعقب صور الجريمة، ومواجهة مخاطر الإرهاب، ولا يزالون يدفعون أرواحهم الذكية حتى الأمس القريب فداءً للوطن عيونهم ساهرة لا تنام، كى نعيش فى أمن وأمان، فتحية لشهداء الواجب، أبطال العزة والكرامة."

نحنى الجباه إكباراً وإعزازاً لشهداء الشرطة الأبرار

وقال رئيس مجلس النواب ،في ختام برقية التهنئة: "إننا نحنى الجباه إكباراً وإعزازاً لشهداء الشرطة الأبرار، أسكنهم الله فسيح جناته مع النبيين والصديقين."

الجلسات العامة للبرلمان تواصل النقاش غدا الأحد

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت،وذلك لدعم جهود تنفيذ النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية.

كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والذى يهد ف ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

ويوم الاثنين تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. والذي يهدف إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.