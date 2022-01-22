/674149/رئيس-الشيوخ -يهنئ-السيسى-بعيد-الشرطة-و-ذكرى- 25يناير

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة و ذكرى ثورة الخامس و العشرين من يناير .

دوت الخليج

البرقية جاء فيها حديث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث قوله "بإسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة”، متابعا حديثه تلك الذكرى الخالدة التي أثبت فيها رجال الشرطة شجاعتهم في حماية أمن البلاد وقد خلدت تلك المناسبة تقديرا للجهود التي قاموا بها في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافا بتضحياتهم المستمرة في دحض العنف.

وواصل حديثه بالبرقية:”كما يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي خرج فيها جموع المصريين مطالبين بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وقد حمى جيش مصر العظيم تلك المطالب إلى أن خرجوا في الثلاثين من يونيو لتصحيح المسار”.

رئيس الشيوخ يهنئ السيسى بعيد الشرطة و ذكرى 25يناير

وواصل حديثه:”متمنين لسيادتكم دوام الصحة وموفورها ، وأن يعينكم الله على ما أقامكم فيه، وأن يحفظ الله خطاكم، ويكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاح وكل عام وسيادتكم بخير."

رسالة الآمن فى الشارع المصرى

يشار إلى أن الشعب المصرى يحتفل سنويا بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة، حيث تضحيات رجال الشرطة دائما من أجل أداء رسالة الآمن والآمان فى الشارع المصرى