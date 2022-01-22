بكلمات مؤثرة.. مشاهير الوطن العربي ينعون المخرج بسام الملا

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حرص عدد كبير من مشاهير الوطن العربي على نعي المخرج السوري الراحل بسام الملا، بعد أن وفاته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

دوت الخليج يرصد نعي الفنانين للمخرج باسم الملا

نقابة الفنانين فرع دمشق تنعي المخرج باسم الملا

أعلنت نقابة الفنانين فرع دمشق، عن وفاة المخرج باسم الملا، من خلال نعيها له عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت:" فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا. سنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء".

نعي الفنانة أمل عرفة لبسام الملا

زنعى المخرج بسام الملا عدد من الفنانين بسوريا والوطن العربي، من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث كتبت الفنانة أمل عرفة على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وقالت:" سيد من عمل روائع الدراما الشامية، المخرج القدير بسام الملا في ذمة الله، إنَّا لله وإنّا إليه راجعون".

شكران مرتجي تنعي مخرج بابا الحارة

ونشرت الممثلة شكران مرتجي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للمخرج الراحل بسام الملا، وعلقت:"الآغا، الأستاذ بسام الملا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وتابعتمعبرة عن أمتنانها لما قدمه لها في حياته، وقالت:"صاحب فضل وسبب لنجاح كبير شكراً ع كل شي"، وتحدثت عن دوره في الدرامة الشامية قائلة:"وما حدا بينكر أثرك بالدراما السورية والعربية، أختلف أو أتفق معك"، ونهت نعيها بقولها:"أرقد بسلام في القلب والذاكرة يا آغا".

نعي فادي صبيح لبسام الملا

كما كتب الممثل فادي صبيح ناعيًا المخرج باسم الملا، وقال:"المخرج بسام الملا في ذمة الله لروحه الرحمة والسلام ولعائلته الصبر والسلوان".

ماجي بو غصن تنعي بسام الملا

نعت الممثلة ماجي بو غصن المخرج الراحل عبر حسابها الرسمي على تويتر:" استاذنا الغالي بسام الملا الله يرحم روحك ويسكنك فسيح جناته" وأستكلمت:"تاريخك الفني المشرف رح يبقى. آمنت فيي والك فضل كتير كبير علي ببدايتي"، وأعربت عن حبها وتقديرها لها وقالت:"كل الحب والذكريات الطيبة.. صلواتنا لروحك".

نعي قصي خولي لبسام الملا

ونعاه الفنان قُصي خولي كاتبًا:" وداعا الاستاذ بسام الملا..انا لله وانا اليه راجعون .. بسام الملا في ذمة الله".

مصطفى الأغا ينعي بسام الملا

وكتب الإعلامي مصطفى الآغى على موقع تويتر:" المخرج القدير الصديق بسام الملا في ذمة الله".

ونحن بأنتظار الإعلان عنة موعد الصلاة وتشييع الجنازة للننشره لكم.