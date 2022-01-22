/674163/محافظ-البحر-الاحمر-يضع-إكليل-الزهور-لشهداء-شدوان-ويفتح-عدد-من-المشروعات

في العيد القومي...

قام محافظ البحر الاحمر عمرو حنفي اليوم الأربعاء بوضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء وذلك احتفالاً بالعيد القومي لها، وايضا تزامنا مع معركة شدوان المجيدة، حيث شهدت جزيرة شدوان في نفس التاريخ من عام 1970 ملحمة شعبية وتاريخية أثناء حرب الاستنزاف، حيث شارك أبناء المحافظة قواتهم المسلحة في دحر العدوان الاسرائيلي الغاشم على الجزيرة شدوان ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ البحر الاحمر يضع إكليل الزهور لشهداء شدوان ويفتح عدد من المشروعات

وشارك عدد من صيادوا البحر الأحمر ، في ذلك الوقت بإمداد ومعاونة القوات المسلحة بكافة الوسائل والوسائط البحرية في 22 يناير سنة 1970م وأعتبر هذا اليوم هو العيد القومي للمحافظة كل عام.

محافظ البحر الاحمر يضع إكليل الزهور لشهداء شدوان ويفتح عدد من المشروعات

يذكر أن جزيرة شدوان بالقرب من مدخل خليج السويس وخليج العقبة بالبحر الأحمر وتبعد عن الغردقة 35 كم وعن السويس 325 كم، حيث تشتهر الجزيرة بممارسة رياضة الغوص والغطس والصيد، ولكن لا يسمح فيها بالسباحة وهي جزيرة صخرية منعزلة لا تزيد مساحتها على 70 كيلو مترا يبلغ طولها 16 كم ويتراوح عرضها بين 35كم.

وعقب وضع اكليل الزهور عند النصب التذكاري توجه محافظ البحر الأحمر لافتتاح عدد من المشروعات بمدينة الغردقة، وهي تطوير موقف المحافظات بشارع الحجار، ومدرسة حسين سعيد بالسقالة جنوب الغردقة، وافتتاح السوق بمنطقة الروضة.