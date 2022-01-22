/674165/لرسم-البسمة-على-وجه-كل-مريض-حسام-المندوه-الحسيني-يطلق-قافلة-طبية-للعيون-ببولاق-الدكرور

يواصل الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة القوافل الطبية لأهالي المنطقة في جميع التخصصات.

دوت الخليج

وشهدت المنطقة أمس الجمعة إنطلاق قافلة علاج العيون، من مركز شباب كفر طهرمس والتي تستمر لمدة شهر ونصف لتقديم الكشف والعلاج لكل أهالي بولاق الدكرور.

وتقام القافلة الطبية تحت رعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعاون مع مستشفى دار العيون، وتستمر بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالجيزة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

لرسم البسمة على وجه كل مريض.. حسام المندوه الحسيني يطلق قافلة طبية للعيون ببولاق الدكرور

وقال النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب: القافلة تستهدف رسم الابتسامة على وجه كل مريض، متابعا: فرحتنا الحقيقة بتلقي كل مواطن العلاج ووصله للشفاء.

وأكد الدكتور حسام المندوه، استمرار هذه الحملات خلال الفترة المقبلة، في أكثر من مكان على مستوى الدائرة لتحقيق أكبر قدر ممكن من استفادة المواطنين منها.

لرسم البسمة على وجه كل مريض.. حسام المندوه الحسيني يطلق قافلة طبية للعيون ببولاق الدكرور

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القوافل تأتي في ضوء السعي نحو تخفيف الأعباء على الأهالي، معتبرا أنها نوع من أنواع رد الجميل لجموع الأهالي، لاسيما غير القادرين.

وأكد حسام المندوه، أن الفترة المقبلة لن تقف عند قوافل علاج العيون فقط، بل ستمتد لتشمل كافة التخصصات، مشيدا بالدور الذي يقوم به عدد كبير من شباب الدائرة في عمليات التنظيم والمساعدة لتسهيل تقديم كافة الخدمات الطبية لأهالي بولاق.

وأثنى عضو مجلس النواب، على لاستجابة الفورية والتعاون من جانب المسئولين التنفيذين سواء وزارة الصحة أو وزارة الشباب والرياضة، وكذلك محافظة الجيزة.