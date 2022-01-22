/674166/رئيس-جامعة-سوهاج-يتابع-تطبيق-منظومة-الكتاب-الإلكتروني

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بفريق عمل منظومة الكتاب الإلكتروني لتقييم التجربة في أول سنوات تطبيقها، و بحث المعوقات لتلافيها ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب، ومديري إدارات شئون الطلاب، ومدير مركز الخدمات الإليكترونية، ومدير وحدة MIS، ومسئول شركة الأنظمة الإلكترونية الموردة للمنصة المستخدمة، ومسئولي وحدات الخدمات الإلكترونية (I.T. Units) بكليات الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن الاجتماع جاء لمتابعة تجربة منظومة الكتاب الإلكتروني وايجابياتها والوقوف على نقاط الضعف لوضع آليات التحسين في الفترة القادمة، بما يعود بالنفع على طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، موضحاً أن منظومة الكتاب الإلكتروني تم تنفيذها بالجامعة في الفصل الدراسي الأول في إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمي، بما يسهم في توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصة مخصصة.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، أن الجامعة تحرص دائما على تبنى ما يصلح لأطراف المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن الجامعة قامت بتطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني بصورة فريدة ومتميزة تعتمد على رفع المحتوى وتحميله وكذلك سداد المصروفات إلكترونياً .

وأكد الدكتور أحمد مسعود مدير وحدة MIS، أن الاجتماع جاء لبحث خطة العمل في المرحلة القادمة فيما يخص المنصة الإلكترونية ومنظومة الكتاب الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني، وكذلك لتقييم تفعيل المنصة في جميع الكليات وبحث سبل التحسين في الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع تم فتح باب المناقشة والحوار واستمع رئيس الجامعة إلى عمداء ووكلاء الكليات فيما يخص المنظومة وكذلك المنصة بشكل عام.

طب بشري سوهاج بناقش الحديث في امراض عيون الاطفال

على جانب اخر صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن قسم جراحة العيون بكلية الطب البشري نظم اليوم، فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان "الحديث في امراض عيون الاطفال"بالاشتراك مع الجمعية المصرية لعيون الاطفال والحول، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور اسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، ونخبة من اعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة، وذلك بمركز المؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.