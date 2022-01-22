/674167/الأهلي-يمنح-للاعبين-راحة-سلبية-لمدة-24-ساعة-تفاصيل

منح موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي راحة سلبية للاعبي الفريق لمد 24 ساعة، وذلك من أجل استعداداً لمواجهة سموحة في كأس الرابطة.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ومن المقرر أن يستأنف النادي الأهلي تدريباته الجماعية يوم الإثنين القادم، والتي من المقرر إقامتة مباراة المارد الأحمر ضد سموحة في تمام الساعة الخامسة مساءً، يوم 27 الخميس الجاري.

أحداث مباراة أمس

تعرض محمد محمود لاعب خط الوسط في النادي الأهلي، للإصابة أثناء أحداث المباراة، في الدقيقة الـ 21، وخروجة من المباراة، ودخول أحمد أشرف أحمد.

وجاء من بعده خروج حسام حسن، في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، بعد تعرضة للإصابة في اللقاء، ودخول أحمد سيد غريب بديل له في المباراة.

الأهلي يعود في المباراة

سجل المقاولون العرب الهدف الوحيد والأول في المباراة في الدقيقة الـ 38 من عمر اللقاء، عن طريق محمد حمدي زكي، من خلال ركلة جزاء.

وسجل النادي الاهلي هدف التعادل في المباراة، في الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء، عن طريق زياد طارق، من خلال كرة عرضية من محمد أشرف لاعب فريق الأهلي من جهة اليسار قابلها زياد طارق برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت أعلى منتصف المرمى.

وأهدر النادي الأهلي ركلة جزاء في المباراة عن طريق عمار حمدي، بعد تسديدة ضعيفة في منتصف المرمى، والتي تمكن منها الحارس بكل سهولة.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

كالتالي : مصطفى شوبير وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد أحمد شرقية وعبدالرحمن نجاح مانو وعمار حمدي ومحمد محمود وحسام حسن ومحمد فخري.