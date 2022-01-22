/674168/قيمتها-5-دولارات-طالبان-تفرض-غرامة-مالية-على-تارك-صلاة-الجماعة

دوت الخليج

تقارير إعلامية محلية أكدت أن الحركة اعلنت إنه منذ الآن سيكون كل شخص لا يؤدي الصلوات الخمس جماعة في المسجد مطالبا بملء الخزينة المحلية في منطقة بدخشان بـ 500 أفغاني أو 10% من الراتب الشهري. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه في وقت سابق وكالة "فرانس برس" أن الشرطة الدينية في حركة "طالبان" هددت النساء العاملات في منظمات غير حكومية في ولاية بشمال غرب أفغانستان، بإطلاق النار عليهن إذا لم يرتدين النقاب.

منع النساء من العودة إلى العمل بالمؤسسات العامة

الاجراءات المشددة تزايدات ضد المواطنين الافغان منذ استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في أغسطس الماضي، حيث قامت بفرض قيودا على النساء، وعديد الإجراءات الأخرى على السكان، كما منعت النساء من العودة إلى العمل بالمؤسسات العامة، فيما حظرت على الفتيات الذهاب إلى المدرسة، بينما اضطر الرجال إلى لإطالة اللحى وحضور الصلاة بكافة مواعيدها، وإلا فالتعرض للضرب، كما أجبروا على ارتداء الملابس التقليدية.

قتل مطرب أفغاني

كانت حركة طالبان قامت في أغسطس الماضي، بقتل مطربا أفغانيا شعبيا بعد أيام من إعلان متحدث باسم الحركة أن الموسيقى حرام، وأنه يأمل حظر تشغيل الموسيقى في الأماكن العامة في أفغانستان، خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز". وجاءت تفاصيل قتل المطرب الشعبي الأفغاني الشهير، فؤاد أندرابي بعد ان تم القبض عليه من منزله في قريته أندراب الواقعة بالقرب من وادي بنجشير على بعد نحو 100 كيلومتر شمال كابل، وأطلق عليه النار من قبل أفراد طالبان يوم 28 أغسطس 2021. كانت حركة طالبان بعد سيطرتها على السلطة في أفغانستان بنحو أسبوعين، أعلنت إنها ستفرض حظرا على الاستماع إلى الموسيقى والأغاني في الأماكن العامة، ما دفع حقوقويون لوصف أن هذه التحركات بأنها تشير إلى أن الحكام المحافظين الجدد يشددون ويوسعون قبضتهم على المجتمع الأفغاني على الرغم من الوعود الأولية بالتساهل بعد توليهم السلطة في منتصف أغسطس.