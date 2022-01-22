«سيطر عليه الطابع الذكوري.. وعرف بتوتر علاقاته بأصدقائه».. ما لا تعرفه عن بسام الملا

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رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، المخرج السوري الكبير، بسام الملا، عن عمر يناهز ال62 عامًا، دون توضيح سبب الوفاة، أو أي تفاصيل خاصة بموعد تشييع الجثمان أو جنازة الراحل.

دوت الخليجيرصد أبرز المعلومات حول الراحل بسام الملا

وتسائل عدد كبير من الجمهور حول بسام الملا، وماذا قدم في تاريخه الفني ليحزن عليه هذا الكم الهائل من الشعب، واضطربت مؤشرات البحث بسؤال من هو بسام الملا، وهذا ماسنرصده خلال التقرير التالي.

أبرز المعلومات حول الراحل بسام الملا

-ولد في 13 فبراير 1956

-قام بإخراج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة باب الحارة.

-ينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقائه المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا.

-عرفت أعمال بسام الملا، وخصوصا تلك التي تناولت البيئة الدمشقية، بجماهيريتها الشديدة.

-لم يحقق بسام الملا نجاحاً جماهيرياً في عمله التاريخي العبابيد رغم الجهد الفني الكبير الذي بذله في تقديم صورة إنتاج ضخم ومتقن العناصر.

أعماله غالبا ما تلقى انتقاداً عنيفاً بسبب صورة المرأة التي يقدمها في مسلسلاته، وهي صورة ينتصر فيها المنطق الذكوري.

-تعرض بسام الملا لانتقادات تخص طبيعة علاقته مع الممثلين ومعروف عنه حب تغيير الشخصيات باستمرار والتعديل على محتوى المسلسلات.

-تلقى انتقادات كثيرة جدا بعد الأجزاء الكثيرة لباب الحارة بعد المديح والثناء اللذي تلقاه لاسيما في أول 3 اجزاء من هذا العمل.

نجوم الفن يودعون بسام الملا

وحرص عدد كبير من مشاهير الوطن العربي على نعي المخرج السوري الراحل بسام الملا، بعد أن وفاته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأعلنت نقابة الفنانين فرع دمشق، عن وفاة المخرج باسم الملا، من خلال نعيها له عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت:" فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا. سنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء".

ونشرت الممثلة شكران مرتجي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للمخرج الراحل بسام الملا، وعلقت:"الآغا، الأستاذ بسام الملا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وتابعتمعبرة عن أمتنانها لما قدمه لها في حياته، وقالت:"صاحب فضل وسبب لنجاح كبير شكراً ع كل شي"، وتحدثت عن دوره في الدرامة الشامية قائلة:"وما حدا بينكر أثرك بالدراما السورية والعربية، أختلف أو أتفق معك"، ونهت نعيها بقولها:"أرقد بسلام في القلب والذاكرة يا آغا".