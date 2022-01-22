/674173/بدون-شكاوى-إنتظام-سير-امتجانات-الفصل-الدراسى-الاول-لصفوف-النقل-بالبحيرة

تابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يرافقة عبدالة عمارة مدير عام إدارة بندر دمنهور التعليمية، عدد من اللجان الامتحانية بمدارس بندر دمنهور حيث قاما بتفقد لجان مدرسة دمنهور الثانوية بنات ومدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات حيث يؤدى طلاب الصف الاول الثانوى الامتحان فى مادة اللغة العربية وقاما بتفقد اللجان بتلك المدارس ووجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للإمتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب والملاحظين فى جو من الهدوء والانضباط وتواجد طبيب او زائر صحى بجميع اللجان كما وجه بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس وسط إجراءات إحترازية مشددة ومع بداية الاسبوع الثانى منذ انطلاق العملية الامتحانية فى الخامس عشر من الشهر الجارى.

مؤكداً على إستمرار إنعقاد غرفة العمليات بالمديرية وربطها بغرف عمليات مماثلة بكل ادارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات اولاً بأول وتذليل ما يعترضها من معوقات مشيرا إلى أن غرفة العمليات ام تتلقى أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة حيث ان امتحانات الصف الأول الثانوى قد عقدت طبقا للجدول الوزارى الموحد وطبقا للمواصفات الورقية الامتحانية المعدة بمعرفة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، متمنيا النجاح والتفوق لجميع الطلبة والطالبات وعام دراسى موفق

بدون شكاوى.. إنتظام سير امتجانات الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بالبحيرة

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم إنتظم سير امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى الحالى بصفوف النقل بمدارس البحيرة حيث يؤدى اليوم تلاميذ الصف الخامس الابتدائى البالغ عددهم 136188 أولى امتحاناتهم اليوم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية كما يؤدى تلاميذ الصف السادس الابتدائى البالغ

عددهم 124150 تلميذ وتلميذة امتحاناتهم اليوم فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية أيضاً كما واصل طلبة وطالبات الصف الثانى الاعدادى البالغ عددهم 128168 طالب وطالبة إستكمال امتحاناتهم اليوم فى مادتى اللغة الانجليزية والتربية الدينية .

وإنطلقت اليوم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الاول لطلبة وطالبات الصف الاول الثانوى حيث يؤدى 35989 طالب وطالبة(رسمى حكومى– رسمى لغات – خاص عربى- خاص لغات – خدمات – منازل) اولى امتحاناتهم اليوم فى مادة اللغة العربية

كما يؤدى طلاب الصف الاول الثانوى مكفوفين والبالغ عددهم 7 طلاب امتحانهم فى مادة اللغة العربية ولم يتغيب منهم احد .

كان قد وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضرورة متابعة سير الامتحانات والتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وتطهير وتعقيم اللجان والتأكيد على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية وتقليل اعداد الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على التباعد والمسافات البينية الآمنه أثناء سير الامتحانات.