«آفاق جديدة».. الرئيس السيسي يقوي أواصر العلاقات المصرية مع «كوريا الجنوبية»

ويرصد دوت الخليج أثر الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل تعزيز شراكات الدولة المصرية، مع كبرى الدول العالمية الرائدة، ودلالات لقاءه مع الرئيس الكوري الجنوبي، والطموح الهائل نحو تحقيق استفادات مشتركة مع دولة شهد لها العالم بتحقيق طفرات اقثصادية كبرى، وتحقيق اكبر قدر من الاستفادة من الخبرات الكورية في مجال التعليم والنصاعة والتقدم التكنولوجي والاقتصادي.

تصريحات القائد

تتميز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديثه مع كبار قيادات العالم، بقدر هائل من الرصانة والحكمة وجودة التعبير عن قوة الدولة المصرية، والانطلاق من مرتكزات الثقة والقوة والتمكن التي تحققت للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي/ حيث قال إن العلاقات المصرية الكورية الجنوبية شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى التوافق على أهمية استمرار التشاور السياسي بين البلدين.

وقد مضى بعدها الرئيس السيسي ليتحدث بشكل مباشر وواضح عن قدر الاستفادات المشتركة التي بإمكان الدولة المصرية والجمهورية الكورية الجنوبية تحقيقها، حيث ذكر الرئيس السيسي أن نظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، الذي زار القاهرة حبدا حريصا جدا عل التشاور بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أهمية تفعيل إطارات الشراكة بين البلدين، وأن مصر تعمل على تشجيع الشركات الكورية في الاستثمارات في مصر بمجال البنية التحتية والطاقة والنقل، واستعرضنا فرص الشراكة بين الشركات المصرية والكورية العاملة بأفريقيا".

وقد أثار الرئيس السيسي مجموعة من النقاط شديدة الأهمية، التي تتماس فيها التحديات الاقتصادية مع التكنولوجيا والاستراتيجية، حيث أكد على أن الاجتماع مع القيادة الكورية يأتي تتويجا للجهود المشتركة على مدار الفترة الماضية لدعم مجالات التعاون الثنائي، مشيرا إلى استعراضهما وضع إطار استراتيجي متكامل للدفع قدما للعلاقات بين البلدين، وأوضح السيسي أنهما ناقشا تعزيز التعاون المشترك لدعم الرؤية المصرية الهادفة لدخول عصر الثورة التكنولوجية الرابعة، واتفقا على إنشاء فرع لجامعة كوريا للعلوم والتكنولوجيا في مصر.

الاحتفاء الكوري

صدور تصريحات إيجابية من دولة بحجم كوريا الجنوبية عن مصر وقيادتها وشعبها، لهو أمر يشير إلى حجم القفزات والنجاحات التي حققتها الدولة المصرية مؤهرا، حيث أثنى الرئيس الكوري على العلاقات المصرية الكورية، واصفا إياها بـ"المتميزة"، مشيرا إلى أن مصر دولة مركزية وتتمتع بامتيازات تاريخية وجغرافية هامة، وقال مون جيه،في تصريحات لفتت نظر الخبراء والمراقبون: "اتفقنا على تعزيز التعاون في المستقبل، وتوسيع التعاون الاقتصادي بصفة خاصة في المجالات التجارية والنقل والطاقة والبنية التحتية والتعاون التقني".

ومضى الرئيس الكوري الجنوبي ليضع النقاط الواضحة فوق حروف التعاون الوثيق، مؤكدا على وجود ثقة متبادلة بين البلدين بشكل يعزز التفاهم والتعاون المتبادل بين مصر وكوريا"، مشيدا بدور مصر في إحلال السلام بالشرق الأوسط، ودعمها لكوريا في نشر السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

تعاون وثيق

لقاء العملاق الكوري مع الشريك الاستراتيجي المصري، يعكس دلالات عن التعاون الوثيق، ويوضح إلى أي مدى تتمتع الدولة المصرية بحضور قوي على المسرح السياسي، وانطلاقا من السياسة نحو الاقتصاد، يتضح لنا حجم التعاون الوثيق بين مصر وكوريا الجنوبية، حيث تحتفظ كوريا في مصر بـ 125 مشروعا كوريا.

الشريك المصري الاستراتيجي الذي يستطيع توفير أقصى درجات الأمان الاقتصادي والاستثماري للشركاء الدوليين والعالميين، يحمل على أراضيه إجمالي استثمارات كورية تبلغ مايزيد على 341.9 مليون دولار ، وتندرج الاستثمارات الكوريه في مصر في عده قطاعات اهمها الالكترونيات، والصناعات النسيجيه، ومكونات السيارات، الكيماويات، مواد البناء، وتتمثل اهم الشركات الكوريه المستثمره بمصر- سامسونج للالكترونيات- ال جي للالكترونيات-الشركة الكورية Dong-IL للمنسوجات- شركة Tex Chem مصر منتجات كيماوية- شركة Mobis مركز لوجيستي بالاسكندرية- شركة GS E & C بناء مصنع لتكرير البترول-شركة SK E & C "بناء مجمع للبتروكيماويات- شركةDoosan HI & C تقوم "بناء محطه لتوليد الطاقة، وهو الأمر الذي يعكس قوة الدولة المصرية ومدى رسوخ علاقاتها مع عملاق اقتصادي عالمي رائد ككوريا الجنوبية.