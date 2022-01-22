وكيل تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات النقل بالطور

جدة - نرمين السيد - تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء محمد حامد عقل، اليوم، امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الإعدادى بمدارس الزهور الإعدادية بنات، والزهور الثانوية بنات، والأهرام الرسمية لغات بطور سيناء، وذلك فى إطار توجيهات المحافظ خالد فودة بالمتابعة الميدانية لمدارس المحافظة.





وتفقد وكيل الوزارة حسب بيان أصدره اليوم، اللجان الامتحانية بالمدرسة، واطمأن على حسن سير اللجان الامتحان بالمدرسة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ مع توفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان وتحقيق الانضباط بهان وتنفيذ التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

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