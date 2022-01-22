بيان عاجل من الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات وإجازة نصف العام

جدة - نرمين السيد - قدم المجلس، وفقا لبيان صحفى، الشكر لأسرة جامعة أسوان، برئاسة أيمن عثمان رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

بدأ المجلس جلسته باستعراض الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب الجامعات واللجان التى شكلها المجلس لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، أثناء زيارة جامعة كفر الشيخ، فى 14 ديسمبر الماضى، واستعرض المجلس تقارير الجامعات واللجان المُشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن البرامج التنفيذية التفصيلية لكافة التوجيهات.

وفى هذا الإطار، وافق المجلس على إنشاء مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمُبدعين بالجامعات، والتى تشمل عدة وحدات: وحدة المواهب الفنية، وحدة المواهب الأدبية، وحدة المواهب العلمية، وحدة المواهب التكنولوجية، وحدة المواهب الرياضية، وتختص هذه المراكز بالتعاون مع إدارات الكليات والمعاهد بالجامعات، باكتشاف المواهب والنوابغ فى المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج مُحددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء الوطنى لديهم، وتنمية وعى المجتمع بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وتنفيذًا للتوجيه الرئاسى الخاص بربط منظومة البحث العلمى بصياغة حلول عملية للتحديات التى تواجه المجتمع فى كافة المجالات، واستعرض المجلس كافة الخطط البحثية التنفيذية التى قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، وقرر المجلس الموافقة على الخطط البحثية المُقدمة من الجامعات، والتى تواجه التحديات المختلفة التى تواجه المجتمع المصرى فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وتُسهم جميعها فى تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة للدولة.

وفى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية أيضًا بتفعيل دور الجامعات فى خدمة المجتمع المحلى، استعرض المجلس كافة الخطط التنفيذية المُقدمة من نواب رؤساء الجامعات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووافق المجلس على الخطط والبرامج التنفيذية المُقدمة من الجامعات، لخدمة المجتمع المحلى فى كافة المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية ومحو الأمية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة".

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإتاحة الفرصة أمام الطلاب الموهوبين فنيًا، لتقديم عروضهم بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، استعرض المجلس جهود الجامعات فى إعداد وتدريب فرق كورال طلاب الجامعات، وإجراء المسابقات بينها، استعدادًا لإتاحة الفرصة أمام الفرق الفائزة لتقديم عروضها بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة.

كما استعرض المجلس جهود جامعات الصعيد فى ترتيب الزيارات الميدانية لطلاب الجامعات للمشروعات القومية الكبرى بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة خلال الفترة القادمة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس استعرض فى اجتماعه تقريرًا شاملًا حول سير امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى، وأوضح التقرير إجراء الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد وسط إجراءات احترازية مُشددة، مع ارتفاع نِسب حضور الطلاب للامتحانات وفق الجداول المُحددة لهم مسبقًا.

وأوضح التقرير أن عدد مرات حضور طلاب الجامعات والمعاهد لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 20 يناير 2022 بلغت نسبتها 95% من إجمالى عدد مرات أداء الامتحان، وهو ما يعكس التزام الطلاب بأداء الامتحانات فى ظل تطبيق الجامعات إجراءات احترازية ووقائية مُشددة؛ لضمان أقصى قدر من الوقاية من فيروس كورونا المُستجد، وذلك لكافة مُنتسبى المجتمع الأكاديمى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير التعليم العالى قدم الشكر لمُنتسبى الجامعات والمعاهد على الانضباط الكامل فى تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجارى، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية المُشددة التى تتخذها الجامعات والمعاهد، موجهًا بضرورة الاستمرار فى الانضباط الكامل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حتى إتمام الامتحانات، مع استمرار رفع حالة الاستعداد القُصوى بكافة المستشفيات الجامعية لاستمرار دورها الفاعل خلال فترة الامتحانات، وكذلك استمرار استعدادتها القُصوى فى تقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين لمواجهة جائحة كورونا بالتعاون والتنسيق الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة؛ لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسى الثانى بكافة الكليات التى تعتمد على نظام الساعات المُعتمدة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المجلس أكد على التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمنى للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجارى، حيث تبدأ إجازة منتصف العام الدراسى الجارى فى 5 فبراير القادم لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 19 فبراير القادم، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

كما وجه الوزير بضرورة تحديث المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعات، بما يجعلها أداة حيوية للتفاعل مع المُجتمع الجامعى والرأى العام، إضافةً إلى تطوير منظومة الأداء الإعلامى بكافة الجامعات، بما يُمكنها من تسويق إنجازاتها للرأى العام.

وقدم محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عرضًا، حول مبادرة تنمية مهارات وجدارات المستقبل لطلاب الجامعات، والتى تستهدف تنمية مهارات: (الذكاء الاجتماعى، المهارات الرقمية، الملكية الفكرية، ريادة الأعمال، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومُتناهية الصغر، تسويق الذات، بناء الشبكات وفرق العمل، وغيرها من المهارات العصرية).

ووافق المجلس على إدراج مواد علمية حول موضوع تنمية الأسرة المصرية، ضمن مقرر القضايا المجتمعية، ويتم تدريسه بكافة الجامعات.

كما قرر المجلس فتح باب التقدم لأعضاء هيئة التدريس لتحديث السيرة الذاتية وإضافة أعضاء جُدد، للبدء فى تشكيل اللجان العلمية وقوائم المُحكمين للدورة الرابعة عشر.