وزير الخارجية يفتتح مقر المستشفى العربى التخصصى فى عمان (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون الدبلوماسية وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى العُمانى المشترك. وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى سوف يلتقى خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين بسلطنة عمان الشقيقة لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وما يجمعهما من روابط وطيدة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية المُلحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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