محافظ الشرقية: إنشاء 7 مدارس بتكلفة 41 مليونا فى منيا القمح

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع فى إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.





وأشار إلى أنه يجرى إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصلا جديدا، بتكلفة 704 ملايين و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة؛ لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة فى بناء مستقبل مصر الجديدة.

وقال مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية المهندس أحمد مرسى فى تصريح صحفى اليوم، إنه يجرى الانتهاء من ‏إنشاء وتطوير وتوسعة 8 مدارس بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة 41 مليونا و551 ألف جنيه، شملت إنشاء جديد لمدرسة السعديين الابتدائية (1) بتكلفة 7 ملايين و579 ألف جنيه؛ حيث بلغت نسبة التنفيذ 75%، وإنشاء جديد لمدرسة النعامنة الثانوية بتكلفة 7 ملايين و82 ألف جنيه؛ حيث بلغت نسبة التنفيذ 45%.

كما جرى إنشاء جديد لمدرسة مصطفى عطية النجار للتعليم الأساسى بتكلفة 8 ملايين و69 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80%، وأعمال توسعة مدرسة حلمى الطوخى الجديدة للتعليم الأساسى بتكلفة 3 ملايين و440 ألف جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 80%، وأعمال توسعة مدرسة أبو طواله للتعليم الأساسى بتكلفة 3 ملايين و666 ألف جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %.

بالإضافة إلى أعمال توسعة مدرسة مصطفى معروف للتعليم الأساسى بتكلفة 4 ملايين و212 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 25%، وأعمال توسعة مدرسة شبرا العنب (من الحضانة للثانوى) بتكلفة 6 ملايين و99 ألف جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 25 %، وأعمال الإحلال الكلى لمدرسة شلشلمون الثانوية بنين بتكلفة 4 ملايين و400 ألف جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 10 %.

وأضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أنه تجرى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمنى المقرر، وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

وفى سياق آخر قرر محافظ الشرقية غلق مستشفى خاص تدار بدون ترخيص وتمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، حيث كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود، بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.