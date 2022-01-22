محافظ بنى سويف يتابع سير امتحانات سنوات النقل

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، اليوم، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى، والبالغ عددهم 17 ألفا و286 طالبا وطالبة فى 85 مدرسة، والتى بدأت اليوم، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.





وأوضح المحافظ فى بيان اليوم، أن جولته تأتى للاطمئنان على سير الامتحانات، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وتوفير التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات. وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية؛ لمتابعة انتظام سير الامتحانات، وتلقى ورصد الأحداث المتعلقة بالعملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات، وتقديم الدعم الفنى والحلول العاجلة لأى مشكلة طارئة. وأشار المحافظ إلى أن 148 ألفا و831 تلميذا وتلميذة بالصفين الخامس والسادس الابتدائى أدوا الامتحان فى مادة اللغة العربية خلال 678 مدرسة على مستوى المحافظة، بالتزامن مع استمرار امتحانات سنوات النقل للمرحلة الإعدادية، حيث يؤدى 63 ألفا و765طالبا وطالبة بالصف الثانى الإعدادى، الامتحان فى مادتى الدراسات الاجتماعية والهندسة.

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