طالب بالثانوية يحاول اختراق تابلت لتصوير الامتحان ببنى سويف

وتلقى محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم تقريرا من وكيل وزارة التعليم بالمحافظة محمد عبد التواب، اليوم، بشأن سير أعمال امتحانات الصف الأول الثانوى للفصل الدراسى الأول للعام 2021/2022، والتى انطلقت اليوم بمادة اللغة العربية وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.
حيث تضمن التقرير أن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم "أثناء تواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة سير الامتحانات" تم إبلاغها باكتشاف ملاحظين قيام أحد الطلاب باختراق جهاز التابلت الخاص به ومحاولة استخدام الكاميرا فى تصوير ورقة الأسئلة وإرسالها لخارج لجنة بمدرسة آل حلمى الثانوية التابعة لإدارة تعليم اهناسيا.
وبناء عليه تم إحالة الطالب لتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بالمديرية، واتخاذ الإجراء المناسب وفق القانون، فيما تم التأكيد على أخصائيى التطوير التكنولوجى بفحص أجهزة التابلت والتأكد من عدم خروجها من المنظومة أو استعمالها فى غير أغراض الامتحانات.
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