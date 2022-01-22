فى العيد القومى.. محافظ البحر الأحمر يضع إكليل الزهور على نصب شهداء شدوان

جدة - نرمين السيد - وشهدت جزيرة شدوان فى نفس التاريخ من عام 1970 ملحمة شعبية وتاريخية أثناء حرب الاستنزاف، حيث شارك أبناء المحافظة قواتهم المسلحة فى دحر العدوان الاسرائيلى الغاشم على جزيرة شدوان.

وشارك عدد من صيادو البحر الأحمر، فى ذلك الوقت بإمداد ومعاونة القوات المسلحة بكافة الوسائل والوسائط البحرية فى 22 يناير سنة 1970م واعتبر هذا اليوم هو العيد القومى للمحافظة كل عام.

يذكر أن جزيرة شدوان بالقرب من مدخل خليج السويس وخليج العقبة بالبحر الأحمر وتبعد عن الغردقة 35 كم وعن السويس 325 كم، حيث تشتهر الجزيرة بممارسة رياضة الغوص والغطس والصيد، ولكن لا يسمح فيها بالسباحة وهى جزيرة صخرية منعزلة لا تزيد مساحتها على 70 كيلو مترا يبلغ طولها 16 كم ويتراوح عرضها بين 35كم.

وعقب وضع إكليل الزهور عند النصب التذكارى، توجه محافظ البحر الأحمر لافتتاح عدد من المشروعات بمدينة الغردقة، وهى تطوير موقف المحافظات بشارع الحجار، ومدرسة حسين سعيد بالسقالة جنوب الغردقة، وافتتاح السوق بمنطقة الروضة.