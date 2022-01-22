معرض الكتاب يفتح أبوابه لدخول الأطفال وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة مجانا

تشجيعا وتيسيرا على زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته 53 قررت اللجنه العليا للمعرض السماح للجمهور بالدخول الى مقره بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية دون الارتباط بشهادات تلقي لقاح فيروس كورونا نظراً لوجود مركز لتلقي اللقاح بالمعرض.

ويطبق هذا الشرط على التواجد في المناطق المغلقة والمخصصة للأنشطة الثقافية والفنية فقط مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية المتعارف عليها حرصا على السلامة العامة كما قررت اللجنة فتح خمس منافذ بيع اضافية بجانب المنصة الالكترونية لاستيعاب اكبر عدد من الزوار وتبسيط الاجراءات عليهم وتقرر ايضا دخول الأطفال تحت سن 12 سنة مجاناً، بالإضافة الي كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، ويستقبل المعرض الجمهور يوميا اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس27 يناير ويستمرحتي يوم 7 فبراير.

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.