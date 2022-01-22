أسبوع وزاري داخل مجلس النواب.. اللجان النوعية تجتمع بـ "المشاط" و"فؤاد" و"إيناس عبدالدايم"

/674177/أسبوع-وزاري-داخل-مجلس-النواب-اللجان-النوعية-تجتمع-بـ-المشاط-وفؤاد-وإيناس-عبدالدايم

ينتظر لجان البرلمان النوعية اسبوعًا مزدحمًا بالاجتماعات، وبحضور عدد من وزراء الحكومة ؛ وذلك لمناقشة عدد من التشريعات الهامة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب.. وفي هذا السياق يستعرض "دوت الخليج" اجتماعات اللجان المتوقع لها أن تشهد حضور وزاري، وفقًا لجدول أعمال اللجان هذا الاسبوع.

دوت الخليج

وزيرة الثقافة

تجتمع لجنة الإعلام والثقافة والآثار، غدًا الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة درية شرف الدين، بشأن القصور الشديد في وجود المسارح ودور العرض السينمائي في العديد من المحافظات، بحضور وزير ة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وزير الطيران المدني

تعقد لجنة السياحة والطيران، الإثنين المقبل، اجتماعها بحضور وزير الطيران المدني؛ وذلك لاستعراض خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني.

وزيرة البيئة

تجتمع لجنة الطاقة والبيئة، الثلاثاء المقبل، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة ومن ضمنها التعاقد مع شركات النظافة والتجميل لتتولي أعمالها وتوفير الإمكانات المطلوبة للقضاء على أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير ة البيئة،عقب انتهاء الجلسة العامة.

كما سيتماستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة ومن ضمنها التعاقد مع شركات النظافة والتجميل لتتولي أعمالها وتوفيرت الإمكانات المطلوبة للقضاء على أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وزيرة التخطيط

تجتمع لجنة حقوق الإنسان، الثلاثاء المقبل، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، وذلك لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوي والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة بشأن الشكاوى الواردة للجنة ودور الوزارة في تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان طبقًا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وزيرة التعاون الدولي

تعقد لجنة الشؤون الأفريقية اجتماع لها، الثلاثاء المقبل، بحضور وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، وذلك لمناقشة خطة الوزارة فيما يخص الشأن الإفريقي.