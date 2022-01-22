/674180/المرصد-السوري-داعش-الإرهابي-يواصل-فرض-سيطرته-على-سجن-الغويران

كشف مدير مرصد حقوق الإنسان بسوريا، رامي عبدالرحمن، اليوم السبت، أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يفرض سيطرته على سجن الغويران بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

دوت الخليج

وأكد رامي عبدالرحمن، أنه عقب الهجوم الذي شنه تنظيم داعش أمس على سجن الغويران لتحرير عدد كبير من السجناء التابعين له، تمكن نحو 150 عنصرا من التنظيم من الفرار، فيما ألقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المسئوله عن تأمين السجن القبض على 130 عنصرا منهم.

وأسفر الهجوم الذي شنه تنظيم داعش وفقا لما ذكره مدير المرصد السوري، عن مقتل 45 عنصر من التنظيم الإرهابي، موضحا أن حراس السجن من قوات قسد تم أثرهم من قبل التنظيم ولم يتم الكشف عن مصيرهم حتى الأن.

إشتباكات عنيفة

وتشهد المناطق المجاورة لسجن الغويران في الوقت الراهن إشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من مقاتلات التحالف الدولي و تنظيم داعش الإرهابي وأوضح مدير المرصد السوري، أن قوات قسد تمكنت من التصدي لهجوم تنظيم داعش بمساعدة مقاتلات التحالف الدول، وساهمت طائرات وحوامات التحالف الدولي في عمليات الإطفاء و السيطرة على الحريق الذي إندلع في مبنى السجن نتيجة هجوم داعش، وأضاف عن عمليات نزوح كبيرة للأهالي اليوم من حي الزهور القريب من سجن الغويران بمدينة الحسكة. وأكد شهود عيان من أهالي حي الزهور، أن قوات سوريا الديمقراطية منعت بعض الأهالي من الخروج من بيوتهم نتيجة الإشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي. ويقبع في سجون قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 19 ألف عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي، في أكثر من سجن تشرف عليها قوات قسد، وفقا لما ذكره مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، وتواصل قوات سوريا الديمقراطية بمساعدة مقاتلات التحالف الدولي البحث عن العناصر الهاربة من تنظيم داعش الإرهابي .

مشاهد هوليوود

ووصف مدير المرصد السوري عملية إقتحام داعش لسجن الغويران بأنه يشبه مشاهد هوليوود، مؤكدا وجود خروقات أمنية في نظام حماية السجون، ونوه رامي عبدالرحمن، إلى أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي المتواجدة في سجون قسد بمثابة القنبلة الموقوتة التي تهدد المنطقة بالكامل.