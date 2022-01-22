أحدهم ألزمها الفراش لشهور.. كيف أصاب «اللي مالوش كبير» ياسمين عبد العزيز بلعنة المرض

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يبدو أن مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي خاضت بطولته الفنان الشهيرة ياسمين عبد العزيز بجانب زوجها الفنان أحمد العوضي، قد أصابها بلعنة المرض، أو أن علاقاتها الرائعة مع العوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت المصائب تنهال فوق رأسها.

دوت الخليجيرصد مراحل مرض ياسمين عبد العزيز منذ بداية تصوير مسلسل اللي مالوش كبير حتى الآن

إصابة ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا للمرة الأولى

أصيبت ياسمين عبد العزيز، للمرة الأولى بفيروس كورونا المستجد، أثناء تصوير مسلسل «اللي ملوش كبير»، الذي عرض في رمضان المنقضي 2022، وحقق نجاحات ساحقة أنذاك.

وحينها قام مخرج العمل بتصوير جميع المشاهد التي لا توجد بها الفنانة، حتى ينتهوا من تصوير العمل سريعا، لعرضه في رمضان.

مرض ياسمين عبد العزيز بعد عرض اللي مالوش كبير

بعدما نجحت ياسمين عبد العزيز، في الانتصار على فيروس كورونا بنجاح، ونجحت في الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل «اللي مالوش كبير»، وعرض العمل وحقق ردود فعل إيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجمهور، أعلن أحمد العوضي بشكل مفاجئ دخول الفنانة ياسمين عبد العزيز العناية المركزة وأنها بحاجة ماسة للدعاء.

وعانت ياسمين عبد العزيز لما يقرب من 6 اشهر، رحلة معاناة شديدة مع مرض ناتج عن خطأ طبي أثناء إجراء عملية «أكياس الشوكلاتة»، حتى أعلنت تعافيها في 10 سبتمبر 2022.

ياسمين عبد العزيز تعلن تعافيها

ونشرت ياسمين عبد العزيز فيديو عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام، به مجموعة من الصور التي مرت بها خلال فترة مرضها، مستعينة بأغنية هنعيش للفنانة إليسا، وعلقت عليه قائلة: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا، الحمد لله أنا بقيت كويسة، وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا”.

وتابعت ياسمين عبد العزيز، قائلة: ““كفايه إني اقول لكم إني حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله».

إصابة ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا للمرة الثانية

لم تلبث النجمة المتألقة ياسمين عبد العزيز، من مرور أيام على أزمتها الصحية الصعبة هذه، حتى أصيبت بفيروس كورونا المستجد (Covid _19)، حيث خضعت لمسحة طبية وثبُت إيجابية نتيجتها.

ياسمين عبد العزيز تخضع للعزل المنزلي

وتخضع عبد العزيز حاليًا للعزل المنزلي حيث أن حالتها مستقرة ولم تتطلب دخول المستشفى، ومن المقرر أن تخضع لمسحة طبية أخرى خلال الفترة المقبلة.