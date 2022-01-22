66 اجتماعا.. حضور 5 وزراء ومحافظ البحر الأحمر وممثلي الاتصالات ومجالس المرأة... «جهود خارقة» مرتقبة في اللجان النوعية بالبرلمان

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يدخل نواب البرلمان في حالة من تكثيف النشاط الفائق، حيث تنعقد مختلف لجان البرلمان في 66 اجتماعا موسعا لمناقشة مختلف القضايا والملفات البرلمانية، والتي تتعلق بأحوال الدوائر ومقترحات النواب ومواجهة المسؤولين وطرح القرارات الرئاسية وإصدار التعديلات التشريعية.

ويرصد دوت الخليج حضور وزاري ملحوظ، لعدد من وزراء حكومة مصطفى مدبولي الاقتصاديين والخدميين وأصحاب الحقائب الوزارية المختلفة، لاجتماعات اللجان، في حضور محافظين ومسؤولين تنفيذيين آخرين على مدار ثلاثة أيام من غد الاحد وحتى الثلاثاء المقبل.

الأحد المزدحم

23 اجتماعا لمختلف اللجان النوعية هي حصيلة الجهود المرتقبة للجان غد الأحد في أعقاب انتهاء الجلسات العامة، حيث تعقد لجان البرلمان مجموعة من الاجتماعات في حضور مسؤولين ووزراء وأبرزها: لجنة الشئون العربية اجماعا لمناقشة تغييرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لمؤتمر (CUP ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فيما يحضر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي، لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل المحافظة لارتباطها بالأمن القومي.

فيما تحضر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار يوم الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة درية شرف الدين، بشأن القصور الشديد في وجود المسارح ودور العرض السينمائي في العديد من المحافظات.

أولويات الإثنين

يعقد النواب يوم الإثنين 23 اجتماعا لمختلف اللجان النوعية، وأهمها الدفاع والأمن القومي التي تناقش تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري، في حضور ممثلي المجلس القومي للمرأة و المجلس القومي للطفولة والأمومة.

فيما يستمع نواب لجنة السياحة، إلى وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني.

ملفات الثلاثاء

على صعيد يوم الثلاثاء فيقعد نواب البرلمان 20 اجتماعا للجان النوعية، أهمها حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماع الشئون الإفريقية، لمناقشة مناقشة خطة وزارة التعاون الدولي فيما يخص الشأن الأفريقي.

كما تحضر الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة يوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن إنشاء مدينة عالمية متكاملة متعددة الأنشطة سكنية، ترفيهية، إدارية، تجارية، سياحية، على ضفاف الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، إلا أنه تم رفض وزارة البيئة على هذا المقترح المقدم على الرغم من موافقة وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات بالمحافظة.

كما تحضر وزيرة البيئة نقاشات موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة ومن ضمنها التعاقد مع شركات النظافة والتجميل لتتولى أعمالها وتوفير الإمكانات المطلوبة للقضاء على أزمة القمامة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وفي اجتماع لجنة حقوق الإنسان ليوم الثلاثاء، تحضر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا لمناقشة ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة بشأن الشكاوى الواردة للجنة ودور الوزارة في تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.