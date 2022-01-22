/674190/بعد-تقدمه-ببيان-عاجل-ضد-فيلم-أصحاب-ولا-أعز-مصطفى-بكري-يعلن-عن-مشروع-قانون-يجرم-المثلية-الجنسية

هاجم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، صناع فيلم أصحاب ولا أعز اي تم انتاجه وعرضه عبر منصة "نتفيلكس" متهمًا الفيلم بالتحريض على الفجور وإدخال قيم غريبة تتنافي مع طبيعة المجتمع المصري المحافظ والمتدين.

دوت الخليج

وقال "بكري" لـ"دوت الخليج" إن المضمون الذي يقدمه فيلم "أصحاب ولا أعز" يتصادم مع عادات وتقاليد المجتمع المصري، وإذا كانت المثلية الجنسية مُباحة في الغرب فهذا ليس معناه أن يكون الأمر مُحلل في مصر، لأن عقائنا الدينية لا تسمح بهذا الأمر، مضيفًا :"الرسالة التي يحملها مضمون الفيلم خطيرة تجعلنا نتسائل عن المراد منها، ولا يمكن أن يندرج الأمر تحت حرية الإبداع".

وعن المخالفات القانونية التي يحملها مضمون الفيلم، قال "بكري" :"هناك وقائع مماثلة لأشخاص روَّجوا للمثلية الجنسية وتمت إدانتهم بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وفقًا لقانون العقوبات المصري، وقانون مكافحة الدعارة".

قانون ضد المثلية الجنسية

وأشار بكري إلى أنه جاري الاتفاق بين عدد من النواب أعضاء البرلمان على إعداد مشروع قاتنون يجرم المثلية الجنسية بشكل وبمواد واضحة وصريحة، وكذلك الترويج لها".

هذا وتقدم النائب مصطفى بكري، منذ قليل، ببيان عاجل إلى مجلس النواب، ضد فيلم أصحاب ولا أعز، بطولة منى زكى واياد نصار، وعدد من الفنانين، والمعروض على منصة نت فيلكس، متهمًا القائمين على الفيلم بالتحريض على المثلية الجنسية والخيانة الزوجية، بما يتنافى مع قيم وأعراف المجتمع المصري.