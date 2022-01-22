البنتاجون يكشف عن مناورات بحرية لـ"الناتو" بالبحر المتوسط

/674193/البنتاجون-يكشف-عن-مناورات-بحرية-لـالناتو-بالبحر-المتوسط

أعلن البنتاجون، اليوم السبت، عن تنفيذ مناورات بحرية يجريها حلف شمال الأطلسي"الناتو"، في منطقة البحر المتوسط الأثنين القادم، موضحا مشاركة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" المتواجدة في البحر المتوسط، وذلك بالتزامن مع مناورات تجريها روسيا في أكثر من منطقة.

دوت الخليج

وقال المتحدث الرسمي باسم وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ، جون كيربي، أن حلف شمال الأطلسي أطلق مناورة عسكرية واسعة في البحر المتوسط تحت مسمى " نبتون سترايك 22"، والتي من المقرر أن تنطلق في 24 يناير وتستمر حتى الرابع من شهر فبراير القادم.

إظهار القوة البحرية الضاربة

وأوضح جون كيربي أن المناورة تهدف إلى إظهار القوة البحرية الضاربة التي يمتلكها حلف الناتو وعلى القدرة الكبيرة على دمج القوات الجوية مع القوات البحرية ومؤازرتها في تنفيذ مهامها في الردع والدفاع. وعلى الرغم من عدم وجود المناورة "نبتون سترايك 22" التي أعلن عنها الحلف، في جدول التدريبات التي يجريها الناتو هذا العام، والذي تم نشره في ديسمبر الماضي، إلا أن جون كيربي أكد على أن هذه المناورة كان يحضر لها منذ عام 2020 وليس لها علاقة بالتوترات الحالية مع روسيا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

مواجهة التدخل الروسي في أوكرانيا

وشدد كيربي على أن المناورة "نبتون سترايك 22" لا تتناول التدريب على مواجهة التدخل الروسي في أوكرانيا، وأنها بعيدة كل البعد عن الصراع في أوكرانيا. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن المناورة "نبتون سترايك 22" تختبر القدرات البحرية لحلف شمال الأطلسي، بهدف تعزيز هذه القدرات و تطويرها باستمرار. يذكر أن روسيا أعلنت الخميس الماضي عن مناورات عسكرية واسعة لقواتها البحرية، ويشارك فيها 140 سفينة حربية و أكثر من 10 ألاف جندي. وكشفت موسكو عن موعد هذه المناورات ستبدأ من نهاية شهر يناير و تستمر حتى نهاية فبراير المقبل، في منطقة المحيط الأطلسي والقطب الشمالي و المحيط الهادئ و البحر المتوسط، وتأتي هذه المناورات التي أعلن عنها البنتاجون و روسيا بالتزامن مع زيادة التوتر بين الجانبين فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.