إنجازات أول مستشفى حكومى معتمد بمصر للجراحات

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن إنجازات مستشفى الزهور التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد، أول مستشفى حكومى معتمد بمصر للجراحات.





وأشار الدكتور السبكى إلى أنه تم تقديم أكثر من 550 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمستشفى الزهور ببورسعيد مطابقة لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، تتضمن بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالخدمات التشخيصية المعمل والأشعة ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص.

وأوضح السبكى أنه تم تقديم أكثر من 60 ألف خدمة من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى، و10 آلاف خدمة بالأقسام الداخلية، و200 ألف خدمة لحالات الطوارئ، و300 ألف خدمات تشخيصية عن طريق المعمل والأشعة، علاوة على إجراء أكثر من 5 آلاف عمليات وجراحات باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضاف أن مستشفى الزهور ببورسعيد يقدم الخدمات الطبية والعلاجية فى أكثر من 15 تخصصًا طبيًا، أهمها "الطوارئ، الرعايات المركزة والمتوسطة، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المسالك، وحدة تفتيت الحصوات، تنظيم الأسرة، العمليات، العلاج الطبيعى"، علاوة على تقديمها خدمات الطوارئ، والمعامل "ميكروبيولوجى، هيماتولوجى، طفيليات، كيمياء"، والفحوصات بالأشعة "سونار، عادية، مقطعية، إيكو، فوق صوتية، Xray، CARM"، وبنك الدم.

وتابع أن المستشفى استحدث خدمات العلاج الطبيعى بهدف تقديم التأهيل الوظيفى والحركى لمرضى الشلل النصفى والرباعى والتورم الليمفاوى، وكذلك لحالات العنايات المركزة والداخلى وحالات خشونة المفاصل والتهاب الأعصاب، وتأهيل ما بعد العمليات الجراحية وما بعد الكسور، لافتًا إلى أن المستشفى أحدث طفرة كبرى خلال العامين الماضيين فى نجاح إجراء العديد من العمليات والتداخلات الجراحية، وخصوصا باستخدام تقنية المناظير إضافة إلى خدمات علاج حالات الطوارئ، وغيرها من الخدمات التى يتم تقديمها بأعلى جودة وكفاءة عالمية.

واستكمل أن مستشفى الزهور ببوسعيد ضمن مستشفيات متعددة التخصصات الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، كما يضم أمهر الكوادر الطبية المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى من الخبراء والأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى مختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أنه يعد نموذجا من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية يمكن أن يحتذى به وتطبيقه بمختلف محافظات مصر، حيث تم تأسيسه بمعايير عالمية لتوفير خدمات طبية متعددة ومتميزة لأهالى محافظة بورسعيد ومدن القناة والدلتا.

تجدر الإشارة، إلى أنه تبلغ المساحة الكلية لمستشفى الزهور ببورسعيد أكثر من 5 آلاف متر مربع، ويتكون من مبنيين، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 70 سريرا بالقسم الداخلى والطوارئ والعمليات والرعايات المركزة، إضافة إلى 9 عيادات خارجية "الأسنان، الباطنة، الجراحة العامة، العظام، المسالك، التخدير، الغيار، تنظيم الأسرة، الغدد الصماء"، وحصل على درجة الاعتماد القومى طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR2021 والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "إسكوا".