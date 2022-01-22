إزالة وإغلاق منشآت مخالفة وفرض غرامات خلال حملات بأحياء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، جميع الأجهزة التنفيذية بالتصدى لجميع أشكال المخالفات والإشغالات وظاهرة البناء المخالف، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وأشار حى أول العامرية فى بيان اليوم، إلى إزالة ستة محال ومصنع وبناء مخالفين بدائرة الحى، وغلق وتشميع معرض ومغسلة سيارات وثلاث محلات لعدم الالتزام بمواعيد الغلق، والتحفظ على 17 حالة إشغال.

وأغلق حى أول المنتزة، تسعة محال مخالفة، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 18 ألف جنيه، والتحفظ على 78 حالة إشغال، وقام حى وسط برفع 65 حالة إشغال، وإغلاق منشأة وتغريم أخرى، ورفع 35 طنا مخلفات وفتح الطرق وإزالة الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية من الشوارع وتسيير حركة المشاة والسيارات.

وجرى التنبيه والتشديد على المنشآت بالالتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق؛ وذلك فى إطار تحقيق الانضباط والقضاء على الفوضى والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين؛ خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.