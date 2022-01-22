هيئة الدواء تعلن بدء الدورة التدريبية للتعريف بالمنصة الإلكترونية EgyCosm الخاصة بمستحضرات...

تعلن هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالمنصة الإلكترونية EgyCosm الخاصة بمستحضرات التجميل المحلية، والمصنعة لصالح الغير (خدمات الإدراج، إعادة الإدراج والمتغيرات).

تهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بالمنصة الإلكترونيةEgycosm ، والخاصة بإدراج، وإعادة إدراج، وإجراء متغيرات على مستحضرات التجميل، مع تسليط الضوء على كيفية استخدام المنصة المميكنة بجميع الخدمات المقدمة من خلالها لمستحضرات التجميل المصنعة محلياً والمصنعة لصالح الغير، وذلك في إطار العمل على ميكنة الخدمات المقدمة من هيئة الدواء المصرية.

علماً بأنه من المقرر انعقاد الدورة التدريبية يومي الأحد والاثنين الموافقين٢٠٢٢/١/٣١،٣٠ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

الدورة التدريبية مقدمة لممثلي المصانع المحلية، وشركات التصنيع لدى الغير؛ العاملة في مجال مستحضرات التجميل.

تبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية مساءً.

آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/١/٢٦.

سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

للتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://bit.ly/3I6noVS

للأطلاع على الأجندة يرجى الضغط على الرابط التالي

https://bit.ly/33qkCMG