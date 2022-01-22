القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً فى البحر المتوسط بنطاق...

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية ( بورسعيد ) مع الفرقاطة الفرنسية ( LA PROVENCE ) .

حيث بدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التى سيتم تنفيذها ، بالإضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين ، وإشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية والتى تتمثل فى التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصد الهجوم الجوى ، وتنفيذ تمرين تشكيلات الإبحار ، بالإضافة إلى تمارين المواصلات الليلية والتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتمرين حرب الكترونية والإمداد بالبحر .

يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الفرنسية فى فترة زمنية وجيزة مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسى ، والإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والفرنسية .