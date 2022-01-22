/674202/اختتام-فعاليات-التدريب-المصري-السعودي-المشترك-تبوك-5

اختتمت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك " تبوك 5 " والذي شاركت في تنفيذه عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة لكلا البلدين، والذى جرت فعالياته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، ويأتي التدريب ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية. دوت الخليج المرحلة الختامية بدأت بعرض التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ، والذى تضمن عملية إقتحام وتطهير قرية حدودية تم الإستيلاء عليها بواسطة العناصر الإرهابية. تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المرحلة شملت تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية حيث قامت عناصر المظلات بالقفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وقطع طرق الإمداد، ونفذت عناصر المشاة الميكانيكى والعناصر المدرعة الحصار الخارجي للقرية، وقامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ الاقتحام العمودي والقبض على العناصر الإرهابية وتطهير القرية وتحرير الرهائن، كما تم الدفع بعناصر التأمين الطبى والإدارى لإعادة الحياة لطبيعتها، أعقبه اصطفاف لعناصر من القوات المشاركة فى التدريب وعزف السلام الوطنى لكلا البلدين.

وأشاد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية، موجهًا الشكر لجميع العناصر المشاركة فى التدريب.

كلمة القائد العام

وألقى قائد القوة المصرية المشاركة فى التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. مؤكدًا على أن خروج التدريب بالمظهر المشرف والمستوى اللائق هو نتاج للجهد المتواصل والتدريب المستمر على مدار الأيام الماضية مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية.

وحضر المرحلة الختامية رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.