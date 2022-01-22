/674203/الوزراء-الخميس-27-يناير-إجازة-رسمية-بمناسبة-ثورة-25-يناير-وعيد-الشرطة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

دوت الخليج ويتصادف أن يأتي عيد الشرطة في يوم الثلاثاء 25 يناير ويتم إرجاعها إلى يوم الخميس الموافق 27 يناير وذلك وفقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء الجهة المنوطة بتنظيم الإجازات الرسمية في جميع مناسبات الدولة الاجتماعية والقومية والوطنية والدينية للعاملين بالقطاعين العام والخاص. قواعد إرجاء الإجازات الرسمية كان مجلس الوزراء نظم كافة الإجازات الرسمية للدولة في جميع المناسبات على أن يتم ترحيل الإجازات الرسمية من منتصف الأسبوع وضمها إلى عطلات نهاية الأسبوع سواء قبل أو بعد المناسبة فيما عدا إجازات الأعياد الدينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وذلك لعدم تعطيل المصالح الحكومية والإدارات المحلية شركات قطاع العام وقطاع الأعمال مرتين في الأسبوع الواحد. وجميع الشهور الميلادية يوجد بها إجازات رسمية فيما عدا شهر فبراير و مارس وسبتمبر نوفمبر وديسمبر وأكثر أيام إجازة متصلة توجد في شهر يوليو بسبب وجود عيد الأضحى وإجازة ذكرى ثورة 23 يوليو.

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