القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى 

/674205/القوات-البحرية-المصرية-والفرنسية-تنفذان-تدريبا-بحريا-عابرا-بنطاق-الأسطول-الشمالى
نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية ( بورسعيد ) مع الفرقاطة الفرنسية ( LA PROVENCE ) .، وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة .
دوت الخليج
حيث بدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التى سيتم تنفيذها ، بالإضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين ، وإشتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية والتى تتمثل فى التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصد الهجوم الجوى ، وتنفيذ تمرين تشكيلات الإبحار ، بالإضافة إلى تمارين المواصلات الليلية والتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتمرين حرب الكترونية والإمداد بالبحر .
تبادل الخبرات المشتركة
يذكر أن التدريب هو الثانى من نوعه مع البحرية الفرنسية فى فترة زمنية وجيزة مما يسهم فى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسى ، والإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ، وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية المصرية والفرنسية
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