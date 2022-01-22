/674199/بطلب-إماراتي-اجتماع-طارئ-لجامعة-الدول-العربية-لمناقشة-هجمات-الحوثيين-على-أبوظبي

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم السبت، عن عقد اجتاع طارئ لجامعة الدول على مستوى المندوبيين يوم الأحد المقبل، جاء ذلك الاجتماع بناءا على طلب تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة الهجمات الإرهابية التي نفذتها جماعة الحوثي الإنقلابية على ولاية أبوظبي بالإمارات.

دوت الخليج

وأدان أبوالغيط بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته جامعة الحوثي على مناطق منشأت مدنية على الأراضي الإماراتية، مؤكدا على ضرورة وقوف الدول العربية بقوة لمساندة الإمارات للتصدي لمثل هذه الهجمات وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن الجامعة تدعم الموقف الإماراتي، في التصدي للهجمات الحوثية التي تهدف إلى زعزعة الأمن و الاستقرار في منطقة الخليج و الشرق الأوسط ككل.

التصدي للأعمال الإرهابية لجماعة الحوثي

وشدد أبوالغيط على ضرورة تصدي المجتمع الدولي و المؤسسات الدولية للأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعة الحوثي، والتي تثبت يوما بعد الأخر أنها جماعة إرهابية وأعرب أبوالغيط عن ثقته في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على حفظ أمنها واستقرار وسلامة أراضيها ضد أي تهديد خارجي وأدان أعضاء مجلس الأن الدولي بالإجماع في البيان الصادر عنهم أمس الجمعة، العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الحوثي في الأراضي الإماراتية وكانت مندوبة الإمارات لدى مجلس الأمن الدولي، لانا نسيبة، أكدت على حق الإمارات في الرد على الإعتداءات الحوثية على أراضيها وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صادر عنها عقب الهجوم الإرهابي، إن دولة الإمارات لها الحق الشرعي في الدفاع عن مقدراتها وممتلكاتها ضد أي إعتداء، و أنها تحتفظ بحق الرد المشروع الذي يكفله لها القانون الدولي في الوقت الذي تراه مناسبا يذكر أن جماعة الحوثي الإنقلابية أعلنت الإثنين الماضي عن مسئوليتها عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثلاثة صهاريج لنقل المواد البترولية و موقع تحت الإنشاء بالقرب من مطار أبوظبي، باستخدام طائرات مسيرة وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص و إصابة ستة أخرين، بالإضافة إلى إشتعال النيران بثلاثة صهاريج نفطية وجاء ذلك الهجوم بعد أيام قليلة فقط من احتجاز الحوثيين لنقالة نفط إماراتية في ميناء الحديدة، والتي طالبت الأخيرة بالإفراج عنها في أقرب وقت ممكن.