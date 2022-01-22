خاص..أحمد سعد الدين ردا على بيان مصطفى بكري بشأن «أصحاب ولا أعز»: «ملوش لازمة..ومش هيقدر يمنعه»

/674204/خاصأحمد-سعد-الدين-ردا-على-بيان-مصطفى-بكري-بشأن-أصحاب-ولا-أعز-ملوش-لازمةومش-هيقدر-يمنعه

أحدث مسلسل «أصحاب ولا أعز» التي تخوض بطولته الفنانة المصرية منى زكي، ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات بالجملة بتشجيعه على المثلية الجنسية، الأمر الذي دفع النائب مصطفى بكري لإصدار بيان شديد اللهجة يوضح من خلاله ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة حول الفيلم.

دوت الخليجيرصد رأي الناقد أحمد سعد الدين بشأن بيان مصطفى بكري

واتواصل موقع دوت الخليج بالناقد الفني أحمد سعد الدين لتوضيح رأيها، في بيان النائب مصطفى بكري، فقال: ««بيان مصطفى بكري، مش عارف إيه السبب إنه يطلعه، دا فيلم معروض على منصة نتفلكس، حاجة مش تبعنا، والفيلم معموله تصنيف عمري اللي عايز يتفرج تمام واللي مش عايز هو حر، لكن ميوصلش لمجلس للشعب، وهو مش هيقدر يمنعه».

أحمد سعد الدين يرد على اتهامات مصطفى بكري بشأن أصحاب ولا أعز

وردا على اتهامات بكري بأنه يدعو إلى المثلية الجنسية، فقال سعد الدين الاتي: «هو لا يدعو، لانه اتكلم عن مجموعة صحاب تبادلوا الهواتف، فاكتشوا أن كل واحد عنده سر، محدش يعرف، فدور الفيلم هنا إنه بيكشف إن الموبايل عليه كل الاسرار فممكن يخرب بيوت».

أحمد سعد الدين: أصحاب ولا أعز نسخة من الفيلم الايطالي

وتطرق أحمد سعد الدين للحديث عن أصحاب ولا أعز بشكل عام، فقال: «الفيلم لوحده أما تتفرج عليه فهو بمواصفات فنية جيدة، ولكن عند مشاهدة النسخة الإيطالية، فنجد أن أصحاب ولا أعز، واخدين الشكل بالملي متغيرش فيها حرف، هما ترجموا الفيلم الايطالي».

وطرح سعد الدين مجموعة تساؤلات حول استفادة نتفلكس من احتواء مواضيعها على مشاهد مثلية جنسية، فقال: «مواضيع نتفلكس كلها، لازم يكون فيها شخصية مثلية، هل هو توجه؟ دا اللي المفروض يجاوبوا عليه، لأنها اتكررت في أكثر من فيلم».

أحمد سعد الدين: المثلية الجنسية موجودة في أعمال مصرية عديدة

وتابع سعد الدين حديثه عن الجدل المثار حول فيلم أصحاب ولا اعز، وتشجيعه على المثلية الجنسية، فقال: «أما بالنسبة للمثلية، فهي كانت موجودة في عدد من الأفلام المصرية، في عمارة يعقوبيان، ورسائل البحر، وحين ميسرة، لكنها كانت موظفة درامية، لكن أعمال نتفلكس بتسعى إنها تكون ثقافة مترسخة الفترة الجاية».

سبب انتقادات الجمهور لمنى زكي

أما بشأن الانتقادات الموجهة لمنى زكي فأوضح أن السبب في أن منى زكي على مدار ال20 سنة الماضية كانت تتحدث عن السينما النظيفة، فتعجب الجمهور من هذه المشاهد الجريئة التي قامت بها منى زكي.