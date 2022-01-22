/674208/دراسة-حديثة-تكشف-حقيقة-تأثير-لقاحات-الوقاية-من-كورونا-على-خصوبة-الرجال

دوت الخليج

وأكدت الدراسة أن الإصابة بفيروس كورونا تقلل الخصوبة و القدرة على الإنجاب لدى الرجال و النساء لمدة لا تقل عن 60 يوما، الأمر الذي يعطي مزيدا من الطمأنينة لتلقي اللقاح. وقال فريق الباحثين الذين شاركوا في إعداد هذه الدراسة من هيئة الصحة العامة من جامعة بوسطن وعدد من الجامعات الأمريكية الأخرى، أن الإصابة بفيروس كورونا أو المتحورات الجديدة للفيروس، تزيد من فرص عدم الإنجاب لدى الرجال و النساء لفترة محدودة.

لا توجد علاقة بين تراجع الخصوبة عند الرجال

وأوضح الباحثون أن نتيجة هذه الدراسة تأتي متوافقة مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة و أيضا الدراسات التي لا تزال مستمرة حتى الأن، على أمراض الخصوبة وعلاقتها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي أكدت جميعها على عدم وجود أي رابط أو علاقة بين تراجع الخصوبة عند الرجال أو النساء و تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأثبت الدراسة التي نشرتها المجلة الأمريكية وعدد من الدراسات السابقة عدم وجود أي علاقة أو رابط بين تلقي لقاح فيروس كورونا و خطر الإجهاض وأجرى الباحثون الأمريكيون دراستهم على عينة مكونة من 2126 إمرأة تتراوح أعمارهن ما بين 21 و 45 عاما، من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، واستمرت الدراسة لمدة تقرب من عام، حيث بدأت منذ ديسمبر 2020 و حتى سبتمبر 2021، و خضعت فيها جميع عناصر العينة للمراقبة باستمرار طيلة هذه الفترة.

تأثير كورونا على خصوبة الرجال أكبر من النساء

وأكدت نتائج تحليل هذه الدراسة إلى عدم وجود رابط بين نقص الخصوبة عند النساء لدورة شهرية واحدة بالتزامن مع تلقيهن للقاح المضاد لفيروس كورونا، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أيضا أن تأثير فيروس كورونا على الخصوبة عند الرجال أكثر بكثير من تأثيره على الخصوبة عند النساء يذكر أنه انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من الشائعات حول اللقاحات، وأنها تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب، الأمر الذي تطلب إهتمام علمي كبير، والذي أضحدته هذه الدراسة.