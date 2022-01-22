/674209/مجدى-سيف-بمناسبة-ذكرى-عيد-الشرطة-يواصلون-العمل-ليلا-ونهارا-للحفاظ-على-أمن-واستقرار-مصر

أكد اللواء مجدى سيف عضو لحنة حقوق الانسان بمجلس النواب:" أننا جميعا كنواب للشعب المصرى نتقدم بالتهنئة إلى رجال الشرطة المصرية بمناسبة عيدها... فكل التحية والاحترام للرجال الشرطة المصرية .. هؤلاء الرجال الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا للحفاظ على أمن واستقرار مصر وشعبها".

دوت الخليج

جاء ذلك فى تصريحات له اليوم السبت، مشيدًابجهود هؤلاء الرجال الأبطال وبالنجاحات الكبيرة التى حققوها فى مواجهة جميع أنواع الجرائم بصفة عامة وفى مواجهة الإرهاب والإرهابيين بصفة خاصة،وأكد سيف أن الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة أصبحت من الدول التى تمتلك القدرة والكفاءة فى الحفاظ على أمنها واستقرارها بفضل جهود أبناءها البواسل من رجال الشرطة المصرية.

مجدى سيف بمناسبة ذكرى عيد الشرطة: " يواصلون العمل ليلا ونهارا للحفاظ على أمن واستقرار مصر"

ولفت سيف إلى الدور الاجتماعى الذى تساهم فيه وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية فى ضوء استراتيجية تنتهجها الدولة المصرية.

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدا الأحد، مناقشة مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت،وذلك لدعم جهود تنفيذ النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية.

كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والذى يهد ف ضم (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة) في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

ويوم الاثنين تشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. والذي يهدف إلى تنظيم وتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.