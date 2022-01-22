ختام فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك تبوك-5 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك - 5" والذى شاركت فى تنفيذه عناصر من المشاة والمدرعات والقوات الخاصة لكلا البلدين، والذى جرت فعالياته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، ويأتى ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية.





بدأت المرحلة الختامية بعرض التوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لمنطقة التنفيذ، والذى تضمن عملية اقتحام وتطهير قرية حدودية تم الإستيلاء عليها بواسطة العناصر الإرهابية.

وشملت المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية حيث قامت عناصر المظلات بالقفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وقطع طرق الإمداد، ونفذت عناصر المشاة الميكانيكى والعناصر المدرعة الحصار الخارجى للقرية، وقامت القوات الخاصة لكلا البلدين بتنفيذ الاقتحام العمودى والقبض على العناصر الإرهابية وتطهير القرية وتحرير الرهائن، كما تم الدفع بعناصر التأمين الطبى والإدارى لإعادة الحياة لطبيعتها، أعقبه إصطفاف لعناصر من القوات المشاركة فى التدريب وعزف السلام الوطنى لكلا البلدين.

وأشاد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية، موجهاً الشكر لجميع العناصر المشاركة فى التدريب.

وألقى قائد القوة المصرية المشاركة فى التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا على أن خروج التدريب بالمظهر المشرف والمستوى اللائق هو نتاج للجهد المتواصل والتدريب المستمر على مدار الأيام الماضية مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعى مشترك بدقة وكفاءة عالية، حضر المرحلة الختامية رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.