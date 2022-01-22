القباج تفتتح المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأشرف الداودى محافظ قنا وبمشاركة لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومسؤولى جمعية الأورمان.

وشهدت المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد افتتاح أقسام متعددة بالمستشفى، منها وحدة عناية مركزة للأطفال تضم عدة غرف مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبة العلامات الحيوية للأطفال، وعيادة لطب وجراحة العيون، بالإضافة للطوارئ وأقسام داخلية وغرف إقامة وعمليات.

وتفقدت القباج أروقة المستشفى للاطمئنان على الخدمات المقدمة للأطفال، حيث حرصت على لقاء الأطفال وأسرهم والاستماع لهم، مبدية سعادتها بما يضمه المستشفى من إمكانيات كبيرة.

وأكدت وزيرة التضامن، أن المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد تعد إضافة جديدة للخدمات الطبية وتضم فريقًا متخصصًا من الاستشاريين والأخصائيين فى علاج أورام الأطفال، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى دعم المرحلة الثانية للمستشفى بالأجهزة والمستلزمات الطبية ومنها 13 سرير إقامة و13 كرسى مريض متحرك للأطفال وجهاز لفحص العين وشامل جهاز قياس ضغط العين، بالإضافة إلى الدور الكبير الذى قام به بنك مصر والبنك الأهلى فى دعم المستشفى.

وأشادت وزيرة التضامن بمستشفى شفا الأورمان فى رعاية ودعم المرضى، مناشدة القطاع الخاص بالمشاركة فى دعم مثل هذه الجهود، لأن ذلك ينطلق من رسالة خاصة لخدمة المجتمع، ولدعم الفئات الخاصة التى هى جزء مهم للغاية من المسؤولية المجتمعية، كما أننا فى عام المجتمع المدنى الذى أطلقه رئيس الجمهورية، خاصة أن المجتمع المدنى فى مصر يشهد نهضة ملحوظة ودعماً غير مسبوق فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإيمانه بقدرة المجتمع المدنى على المساهمة فى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة.

وأكد المهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال يعنى اكتمال الجزء الأهم من أساسيات عمل أول وأكبر منظومة طبية لعلاج الأورام فى الصعيد "شفاء الأورمان" لعلاج الأورام للكبار والصغار.

وتابع: فافتتاح المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالمجان يعنى انطلاق العمل داخل قسم الإقامة الداخلية، قسم الطوارئ، وقسم الرعاية المركزة، وقد تم تجهيز تلك المرحلة بأحدث الأجهزة الطبية ومن بينها جهاز المعجل الخطى- وجهاز الأشعة المقطعية المحاكى- أجهزة تخدير متوافقة مع جهاز الرنين المغناطيسى – أجهزة مراقبة الوظائف الحيوية متوافقة مع جهاز الرنين المغناطيسى إضافة إلى مضخات الحقن ومضخات المحاليل وأجهزة الأشعة المتنقلة- كراسى العلاج الكيماوى.

وأضاف: تنضم المرحلة الثانية للمرحلة الأولى التى تم افتتاحها قبل عام من الآن والتى تضم عيادات خارجية، وكذلك قسم علاج داخلى، وقسم علاج اليوم الواحد، وتم تجهيزها بأجهزة سرائر مرضى وأجهزة مراقبة وظائف حيوية وأجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى مضخات الحقن وأجهزة رسم القلب.

وتابع: ونفخر اليوم أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام للأطفال يقف شامخا بجانب مستشفى سرطان الكبار الذى يضم الآن أيضا 185 سريرا و(4 غرف عمليات- قسم طوارئ- عيادات خارجية- قسم إقامة داخلية- رعاية مركزة- قسم أشعة تشخيصية- الطب النووي– 2 غرفة علاج إشعاعى- وحدة العلاج الكيماوى بسعة 125 كرسى علاج كيماوى- وحدة مناظير- معامل مرکزية- معمل باثولوجى- بنك الدم- صيدلية إكلينيكية- صيدلية تحضير كيماوى- وحدة تعقيم مركزى- مغسلة- مطبخ رئيسي۔ غسيل كلوى لمرضى الأورام.