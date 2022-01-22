محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى للتصدى لأى محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم السبت - أن رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم قامت بحملة إزالة فورية فى المهد بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة كلية فى المهد لحظيرة مواشى على مساحة (20 م) داخل الحيز العمرانى على أرض ملك الإصلاح الزراعى بناحية عزبة ماير التابعة لقرموط صهبرة، وجرى إيقاف الأعمال وضبط المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات والوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة مبان بالطوب الأبيض الدبش على مساحة 100 متر تقريباً وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لإزالة شدة خشبية فى المهد بدون ترخيص بمنطقة حى الزهور.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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