منتخب جزر القمر في ورطة.. 12 إصابة كورونا قبل مواجهة الكاميرون في أمم أفريقيا

أكدت المسحات الطبية التى خضعت لها بعثة منتخب جزر القمر استعدادا لمواجهة الكاميرون الاثنين المقبل فى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، وجود 12 إصابة بفيروس كورونا من ضمنهم المدير الفني أمير عبدو، فضلا عن الحارسين علي أحمادا ومؤيد أوسيني.

وأعلن اتحاد جزر القمر اليوم اكتشاف 12 اصابة بكورونا وأضاف من المقرر أنه تم عزل المصابون بفيروس كورونا داخل في حجر صحي كامل على أن يخضعوا لمسحات جديدة غدا، من أجل الكشف عن تعافيهم من عدمه، قبل مواجهة الكاميرون في ثمن نهائي كأس الأمم.

ومما يزيد من صعوبة الأمر أن الحارس الأول والثالث كلاهما مصاب بفيروس كورونا حيث أنه في حال تأكد مسحات الحراس سيلعب الحارس الثانى غدا وربما يستعين بأى لاعب في حماية عرين المنتخب غدا أمام الكاميرون.

وضرب منتخب جزر القمر موعدا مع منتخب الكاميرون في دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا، في مباراة صعبة جدا على الفريق العربى الذى يصطدم بصاحب الأرض والجمهور.

وسيطرت الفرحة على لاعبى منتخب جزر القمر بعدا ضمان التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا فى الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

نجح منتخب جزر القمر التواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وتلقي هزيمتين وتسجيل 3 أهداف وتلقى 5.