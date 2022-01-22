مصر أمام السنغال في قرعة تصفيات مونديال 2022

أسفرت قرعة الجولة الأخيرة والدور الفاصل فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، لحسم مصير 10 منتخبات تبحث عن تذكرة مونديال قطر عام 2022، عن وقوع مصر أمام السنغال.
وأجريت قرعة تصفيات أفريقيا فى الخامسة مساء اليوم، السبت، بالكاميرون على هامش بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.
وتأهلت إلى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية عشرة منتخبات، بينها أربعة عربية، وهى مصر والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون ومالى وغانا والسنغال وجمهورية الكونغو.
وتقام مباريات الدور الفاصل بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، ويتأهل من خلاله 5 منتخبات لكأس العالم 2022
وتواجه منتخبات المستوى الأول نظيرتها من أصحاب المستوى الثانى فى مباراتين ذهابا وإيابا، على أن تقام مباراة العودة "الحاسمة" فى ملعب المنتخب الذى ينتمي للمستوى الأول، لتحديد أصحاب المقاعد الأفريقية الخمسة فى نهائيات مونديال قطر.
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