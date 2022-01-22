/674211/إنبي-يضرب-سيراميكا-كليوباتر-في-الدقائق-الأخيرة-بكأس-الرابطة

حقق إنبي الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 2/1، صمن مباريات الجولة الثالثة من كاس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ اللقاء بسيطرة من إنبي على مجريات المباراة، حتى بادله لاعبوا سيراميكا ببعض الهجمات التي شكلوا منها خطورة على مرمى الفريق البترولي.

وأفتتح الأهداف صلاح ريكو لإنبي في الدقيقة 49، ثم تعادل شادي حسين لسيراميكا بالدقيقة 58، وهاجم لاعبو إنبي بقوة بعدها حتى أستطاعوا أن يحرزوا هدف قاتل في الدقيثقة 87 عن طريق محمد إسماعيل حامد، لينتهي اللقاء بفوز غالي لإنبي.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد إنبي للنقطة رقم 5 في المركز الأول، بينما يقع سيراميكا كليوباترا في المركز الثالثي برصيد 4 نقاط.

إنبي يتعادل مع غزل المحلة بدون أهداف في كأس الرابطة المصرية

انتهت مباراة إنبي أمام غزل المحلة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وكانت معظم مجريات المباراة في وسط الملعب، حيث حاول كل فريق على إستحياء أن يهدد مرمى الأخر، ولكن لم ينجحوا في التسجيل خلال اللقاء.

نتيجة مباراة الزمالك وفاركو

حقق فاركو الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 2/0، على ملعب "الاسكندرية”، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وبدأ فاركو المباراة بقوة وسجل الهدف الأول عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة برأسية قوية، ثم حاول، الزمالك العودة ولم ينجح لينتهب الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف نظيف.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى الزمالك بعض التغييرات ولكنهم لم ينجحوا من تعديل النتيجة، لتحتب ركلة جزاء في الدقيقة 86 ليسجلها أحمد مودي، ليحقق فاركو فوز هام وغالي على الزمالك في ظل غياب أكثر من لاعب من القلعة البيضاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد فاركو لثلاثة نقاط، بينما توقف رصيد الزمالك عن نقطة وحيده.

تشكيل الزمالك أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - عبدالله جمعة

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – يوسف إبراهيم”أوباما” – إسلام جابر - محمد أوناجم- رزاق سيسيه

خط الهجوم: يوسف أسامة