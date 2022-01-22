/674213/مفتعل-عبد-الرحيم-كمال-يعلق-على-فيلم-أصحاب-ولا-أعز

خرج السيناريت عبد الرحيم كمال عن صمته ليعارض فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي تخوض بطولته الفنانة منى زكي، مع عدد من نجوم الفن في لبنان، وذلك بعدما أحدث ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحه على شبكة نتفلكس.

دوت الخليجيرصد انتقادات عبد الرحيم كمال لفيلم أصحاب ولا أعز

وكتب عبد الرحيم كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «فيلم أعز صحاب فيلم مشكلته الوحيدة أنه تعريبه وحش وان حيلة الخسوف حيلة بلهاء عشان يحلوا بيها المشكله اللي بينه وبين الفيلم الاجنبي الايطالي ،اللي اتفرجت عليه وكان جميل ومتصاعد لانه شبه ناسه ،وده طبعا خلا الحوار في النسخة العربي احيانا مفتعل في البدايات».

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

ينتمي فيلم «أصحاب ولا أعز» لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية «مكبر الصوت».

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم «أصحاب ولا أعز» يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

من جانبه، وقعت الفنانة منى زكي في الساعات القليلة الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم «أصحاب ولا أعز».

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ«الإباحية» وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

انتقادات لاذعة لمنى زكي بعد طرح فيلم «أصحاب ولا أعز»

وجاءت بعض تعليقات الجمهور عليها، على النحو الآتي: «الفيلم مش حلو، ولا يراعي ثقافتنا وعاداتنا، أنا إسف بس فيلم سيء جدًا، فيلم غير ثقافتنا ومش عارف عايز توصلونا لفين، غير لائق بيكي وبمجتمعنا أول ماحبلكيش عمل».

وعلق الآخر: "فيلم مقزز ومقرف.. مش عارف عايزين تروحوا بينا على فين".