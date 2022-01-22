/674214/صاحب-التاكسي-المحترق-هدية-الرئيس-السيسي-أعادتني-للحياة-مرة-أخرى

أعرب سليمان حسين صاحب التاكسي المحترق في الجيزة، والشهير بـ "عم سليمان" عن سعادته بهدية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوفير سيارة جديدة له عوضًا عن المتفحمة، مؤكدًا أن الفرحة غمرت بيته وتحول الظلام إلى شعاع أمل ونور.

وتابع سليمان حسين صاحب المتفحم خلال لقائه مع لـ دوت الخليج قائلًا: " لا يمكن أن أتصور أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر لي رغم ضغوطاته ومشاغله، وهذا منحني شعاع أمل للحياة مرة أخري، وتحول ظلام الأيام إلى نور".

وحول يوم الواقعة، قال:" أذهب يوميا إلى الجراج للتحرك بالتاكسي للعمل ، وفي هذا اليوم تحركت من كوبري ثروت إلى الجامعة ثم ميدان الجيزة، وفي هذه الأثناء شعرت برائحة شياط فأوقفت السيارة لمعرفة ماذا حدث وتفقدت التاكسي ولكني لم أجد شئ.

فشلت في إخماد الحريق

وتابع "سليمان" قائلًا:" عدت إلى القيادة مرة أخري، وما هي إلا لحظات ورأيت دخان يخرج من التاكسي، ونزلت مسرعًا وفي يدي طفاية حريق، وعندما أقوم بإخماد الحريق من داخل التاكسي أجد الحريق يشتعل أكثر من الخارج حتي فقدت السيطرة عليه، ثم وجدت الشباب والرجال جاءوا من أجل المساعدة في إخماد الحريق ولكن دون جدوى".

الحياة تحولت في عيني إلى ظلام

وأضاف "سليمان"، أن الشرطة قامت بتحرير محضر وأخذوا أقولي لمعرفة سبب الحادث، وأنتهي أمر التاكسي عند هذه اللحظة، موضحا أن له ذكريات مع التاكسي المحترق، فمنذ عام 2010 ولم يترك هذا التاكسي لحظة ولكنة القدر، وأضاف:" كُتب عليا في هذا اليوم العودة إلى البيت بدون التاكسي، وتحولت الحياة في عيني إلى ظلام دامس، وفي رأسي ألف سؤال ماذا أقول لأسرتي عندما يسألوني عن التاكسي، ولكن فرج الله قريب فبعد أيام عرفت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يعوضني بآخر، وعندما سمعت ذلك تحول هذا الظلام الدامس إلى شعاع نور وأمل وأعادنا للحياة مرة أخرى، وتحول البيت إلى قاعة من الفرح والبهجة.

كل الشكر للرئيس السيسي

وأختتم "عم سليمان" صاحب التاكسي المتفحم بالجيزة حديثه مع " دوت الخليج " موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على لفتته الانسانية