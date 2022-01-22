/674217/عاجل-مصر-تواجه-السنغال-في-التصفيات-النهائية-المؤهلة-لكأس-العالم-2022

أجريت منذ قليل قرعة الدور النهائي المؤهل لكأس العالم 2022 بقطر، وكانت مصر تتواجد في التصنيف الثاني وانتظار مواجهة قوية أمام أصحاب التصنيف الأول.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وأوقعت القرعة منتخب مصر أمام السنغال في مواجهة مرتقبة لرفاق كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة.

وأقيمت القرعة بالكاميرون منذ قليل على هامش كأس الأمم الأفريقية وحضر ممثلا عن مصر كلا من وائل جمعة واللواء مشهور.

ويتواجد منتخب مصر حاليا بالكاميرون للمشاركة في كأس أفريقيا وينتظر مواجهة مرتقبة أمام كوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل.

منتخابات التصنيف الأول

السنغال - الجزائر - المغرب - تونس - نيجيريا.

منتخابات التصنيف الثاني

مصر - مالي - غانا - الكاميرون - الكونغو الديموقراطية.

المنتخبات المتأهلة للدور الـ 16 أمم إفريقيا

وحجز البلد المستضيف منتخب الكاميرون ومعه بوركينا فاسو، مقعدين في الدور الـ 16 من نهائات أمم إفريقيا 2021، بعد تصدر منتخب الأسود المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ثم منتخب الخيول جاء وصيفا برصيد 4 نقاط، منتخب كاب فيردى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

وفى المجموعة الثانية تأهل منتخبا السنغال فى الصدارة برصيد 5 نقاط، ثم الغينى الوصيف برصيد 4 نقاط، ومنتخب مالاوى أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثالثة تأهل منتخب المغرب متصدرا برصيد 7 نقاط ثم الجابون وصيفا برصيد 5 نقاط ومنتخب جزر القمر كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

وتأهل منتخب نيجيريا عن المجموعة الرابعة بعد تحقيقه العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ثم منتخب مصر الوصيف برصيد 6 نقاط.

فى المجموعة الخامسة تأهل منتخب كوت ديفوار فى الصدارة برصيد 7 نقاط، ثم غينيا الإستوائية وصيفا برصيد 6 نقاط.

وفى المجموعة السادسة تأهلت منتخبات مالى، تونس وجامبيا قبل خوض المنتخبات مباريات الجولة الثالثة والأخيرة فى مرحلة المجموعات.

مواجهات نارية للدور الـ 16 من امم إفريقيا 2022

وسوف تكون هناك مواجهات قوية وتاريخية في دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا، والبداية ستكون بين مصر وكوت ديفوار.

المواجهة الثانية ستكون تاريخية لمنتخب جزر القمر لأنه يصعد لأول مرة للكان الأفريقي ويتواجد في دور الـ 16 في سابقة تحدث لأول مرة ويصطدم أمام الكاميرون أصحاب الأرض.